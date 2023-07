Projection cinéma plein air nocturne du film : « Le grand bain » Piscine Jean Langet Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Rochefort Projection cinéma plein air nocturne du film : « Le grand bain » Piscine Jean Langet Rochefort, 15 septembre 2023, Rochefort. Projection cinéma plein air nocturne du film : « Le grand bain » Vendredi 15 septembre, 20h45 Piscine Jean Langet Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des place disponibles. Les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents tout au long de la projection. Dans le cadre des Journées du patrimoine et pour mettre en valeur la piscine de Rochefort, une projection en plein air du film « Le Grand Bain » une comédie dramatique réalisée par Gilles Lellouche en 2018, est organisée près du bassin olympique.

Le film raconte l’histoire de sept hommes issus de différentes générations, tous marqués par les épreuves de la vie tels que la dépression, l’échec professionnel ou familial. Ils retrouvent un nouveau souffle en s’investissant dans une équipe de natation synchronisée, découvrant ainsi une passion commune qui leur redonne goût à la vie. Piscine Jean Langet Rue Charles Maher, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-rochefort.fr/piscine-municipale-jean-langet [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 91 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

