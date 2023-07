CAP 33 et CAP 33 Juniors : séances de découverte Aqua Ludique Piscine intercommunale Nelson Mandela Bassens, 15 juillet 2023, Bassens.

CAP 33 et CAP 33 Juniors : séances de découverte Aqua Ludique Samedi 15 juillet, 14h00 Piscine intercommunale Nelson Mandela Sans inscription. Gratuit.

Cette année, CAP33 et CAP33 Juniors proposent une découverte gratuite Aqua Ludique :

– les samedis (sauf le 22/07), de 14h à 17h, à la piscine Nelson Mandela

Pendant toute la durée de CAP33 et CAP33 Juniors

Des activités dans l’eau et hors de l’eau sont proposées pour s’adapter à toutes et à tous !

24 places disponibles

L’entrée est payante pour les adultes accompagnateurs des enfants

Pour s’inscrire aux activités CAP33 :

– Les lundis de 9h à 12h à l’Espace Garonne

– Les mardis de 18h à 19h30 à l’Espace Michel Serres

– Les mercredis de 17h30 à 19h30 aux Terrasses du Bousquet

– Les jeudis de 9h à 12h au QG CAP33 (Séguinaud)

– Les vendredis de 10h à 12h au Domaine de Beauval et de 17h à 19h à l’Espace Garonne

– Les samedis de 9h à 10h au QG CAP33

Piscine intercommunale Nelson Mandela piscine bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 17 02 21 32 »}, {« type »: « email », « value »: « CAP33@ville-bassens.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T17:00:00+02:00

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T17:00:00+02:00

Bassens CAP33