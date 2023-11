Stage de natation Piscine intercommunale Mortagne-au-Perche, 23 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Stage de natation pour les enfants :

– Initiation / objectif

Découverte du milieu aquatique, être en sécurité dans l’eau (à partir de 6 ans) (2 semaines) du lundi au vendredi de 9h à 9h45.

– (2 semaines) Apprentissage / objectif :

Être capable de nager 25m en crawl ou brasse et 25m sur le dos (à partir de 7 ans) du lundi au vendredi de 14h à 14h45..

Vendredi 2023-10-23 fin : 2023-11-03 . .

Piscine intercommunale rue de la poudrière

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Swimming course for children :

– Initiation / objective

Discover the aquatic environment, be safe in the water (from 6 years) (2 weeks) Monday to Friday, 9am to 9:45am.

– (2 weeks) Learning / objective :

Be able to swim 25m in crawl or breaststroke and 25m on the backstroke (from age 7) Monday to Friday, 2pm to 2:45pm.

Curso de natación para niños :

– Introducción / objetivo

Descubrir el medio acuático, estar seguro en el agua (a partir de 6 años) (2 semanas) De lunes a viernes, de 9h a 9h45.

– (2 semanas) Aprendizaje / objetivo :

Ser capaz de nadar 25m crol o braza y 25m espalda (a partir de 7 años) De lunes a viernes, de 14h a 14h45.

Schwimmkurs für Kinder :

– Einführung / Ziel

Entdeckung des Wassermilieus, sicher im Wasser sein (ab 6 Jahren) (2 Wochen) von Montag bis Freitag von 9:00 bis 9:45 Uhr.

– (2 Wochen) Lernen / Ziel :

In der Lage sein, 25 m Kraul- oder Brustschwimmen und 25 m Rückenschwimmen zu können (ab 7 Jahren) Montag bis Freitag von 14:00 bis 14:45 Uhr.

