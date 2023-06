Fête des piscines de l’agglo Piscine intercommunale Jean Taris Villeparisis, 10 juin 2023, Villeparisis.

Fête des piscines de l’agglo Samedi 10 juin, 14h00 Piscine intercommunale Jean Taris

L’agglomération Roissy Pays de France fête ses piscines !

Entre amis, en famille, ou en solo, les habitants sont conviés à venir profiter des différentes activités qui seront proposées dans les piscines de l’agglomération Roissy Pays de France lors de cette journée : baignade, baptême de plongée, aquagym, aquabike, structures gonflables, aquapalmes, sauvetage et secourisme, photobooth, water-polo, tennis de table sur les solariums, aqua paddle et bien plus ! Pour l’occasion, l’entrée sera gratuite dans toutes les piscines intercommunales à part le complexe Plaine oxygène, qui appliquera ses tarifs habituels, mais proposera une offre spéciale : une entrée gratuite pour chaque entrée achetée (l’offre est valable pour les 100 premiers arrivés). Sortez les maillots de bain !

Piscine intercommunale Jean Taris 88 avenue de Berny Villeparisis 77270

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00

