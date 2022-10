Baignade spéciale Halloween Piscine intercommunale Jean Taris à Villeparisis Villeparisis Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Baignade spéciale Halloween Piscine intercommunale Jean Taris à Villeparisis, 31 octobre 2022, Villeparisis. Baignade spéciale Halloween Lundi 31 octobre, 14h00 Piscine intercommunale Jean Taris à Villeparisis

Afin de respecter la qualité de l’eau merci de ne pas venir maquillé. Les enfants de moins de 10 ans devront venir accompagnés. Tarifs habituels.

À la piscine intercommunale à Villeparisis : une après-midi spéciale Halloween ! Piscine intercommunale Jean Taris à Villeparisis 88, avenue de Berny, 77270 Villeparisis Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France La piscine intercommunale Jean Taris à Villeparisis organise son après-midi spéciale Halloween. Au programme :

– des toboggans et structures gonflables à donner des frissons ;

– une chasse aux bonbons monstrueuse ;

– Décors affreusement terribles, jusqu’à la couleur de l’eau !

2022-10-31T14:00:00+01:00

2022-10-31T17:00:00+01:00

