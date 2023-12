Parcours ludique pour les familles Piscine Goëlys Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor Parcours ludique pour les familles Piscine Goëlys Binic-Étables-sur-Mer, 3 janvier 2024, Binic-Étables-sur-Mer. Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03 15:00:00 . Pour les enfants de 4 à 12 ans. Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte majeur. Pendant 1 heure la piscine est réservée au usagers qui peuvent profiter en toute liberté de la baignade et des parcours ludiques mis en place . Sur réservation obligatoire: 02 96 69 20 10/accueil.goelys@sbaa.fr. .

Piscine Goëlys Rue Pierre de Coubertin, Binic

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

