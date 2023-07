Cet évènement est passé Student party Piscine Girardy Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Student party Piscine Girardy Montargis, 7 juillet 2023, Montargis. Student party Vendredi 7 juillet, 19h00 Piscine Girardy Voir https://moncentreaquatique.com/ La piscine de Girardy va vous surprendre cet été en vous proposant, le temps d’une soirée, de vous évader en musique lors d’une Pool Party animée par Vincent Cordier, DJ pour Radio Master. Bouées gonflables, animations, structures flottantes, buffet… tout est réuni pour une soirée placée sous le signe du divertissement. Piscine Girardy Avenue Louis Maurice Chautemps, Montargis Montargis [{« type »: « link », « value »: « https://moncentreaquatique.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00 FMACEN045V50AJJX ©Piscine Girardy Détails Catégorie d’Évènement: Montargis Autres Lieu Piscine Girardy Adresse Avenue Louis Maurice Chautemps, Montargis Ville Montargis Lieu Ville Piscine Girardy Montargis

Piscine Girardy Montargis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montargis/