Gironde La piscine Galin Piscine Galin Bordeaux, 26 octobre 2023, Bordeaux. La piscine Galin 26 octobre et 3 novembre Piscine Galin 3€ (Gratuit Carte Jeune) La piscine Galin Avec sa toiture courbe et son grand bandeau rappelant Le Corbusier, la piscine Galin offre une nouvelle image de la modernité. Construite en 1965-70, elle compléte l’équipement du nouveau quartier de la Benauge. Réouverte depuis peu, elle vient de faire l’objet d’un chantier de réhabilitation par l’Atelier Ferret Architectures.

26 octobre & 23 novembre à 11h (45 min). Rdv 3 rue Galin (Tram A station Galin), 3€ (Gratuit Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Piscine Galin
3 rue Galin, 33100 Bordeaux

