Découvrez cette piscine d’architecture moderne fraîchement rouverte lors d’une visite guidée Dimanche 17 septembre, 15h00, 15h40, 16h20 Piscine Galin Gratuit. Sur inscription.

Avec sa toiture courbe et son grand bandeau rappelant Le Corbusier, la piscine Galin offre une nouvelle image de la modernité.

Construite en 1965-70, elle complète l’équipement du nouveau quartier de la Benauge. Rouverte depuis peu, elle vient de faire l’objet d’un chantier de réhabilitation par l’atelier Ferret Architectures.

Venez découvrir ce lieu à l’occasion d’une visite guidée lors des Journées européennes du patrimoine.

Piscine Galin 80 Rue Galin, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 25 01 https://www.bordeaux.fr/o1587/piscine-galin [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-flash-de-la-piscine-galin »}] Labelisée architecture contemporaine remarquable du XXe siècle, la piscine Galin est désormais dotée de tout le confort d’un bâtiment moderne et sobre. La réhabilitation complète de ses équipements lui permet désormais d’offrir un accueil entièrement repensé avec des espaces spacieux, des vestiaires multicolores et fonctionnels et d’être accessible à tous les publics grâce à un ascenseur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:20:00+02:00 – 2023-09-17T16:50:00+02:00

©L. Gauthier, Mairie de Bordeaux