Les féeries de fin d’année Piscine extérieure Trouville-sur-Mer, 30 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Envie de terminer l’année en beauté ? Ne manquez pas Les Féeries de fin d’année à Trouville-sur-Mer !

Samedi 30 décembre, de 18 h à 18 h 30, venez admirer un spectacle de fontaines autour de la piscine extérieure « Les danses de l’eau ».

Les danses de l’eau vous feront voyager dans un monde imaginaire, où l’eau, la lumière et la musique se mêlent harmonieusement. Un spectacle gratuit et ouvert à tous, à partager en famille ou entre amis.

Venez nombreux !.

2023-12-30 18:00:00 fin : 2023-12-30 18:30:00. .

Piscine extérieure Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Want to end the year in style? Don’t miss Les Féeries de fin d?année in Trouville-sur-Mer!

Saturday December 30, from 6 pm to 6:30 pm, come and admire a fountain show around the outdoor pool « Les danses de l’eau ».

Les danses de l?eau will take you on a journey to an imaginary world, where water, light and music blend harmoniously. A free show open to all, to share with family and friends.

Come one, come all!

¿Quiere despedir el año por todo lo alto? ¡No se pierda Les Féeries de fin d’année en Trouville-sur-Mer!

El sábado 30 de diciembre, de 18:00 a 18:30, venga a admirar un espectáculo de fuentes alrededor de la piscina exterior titulado « Les danses de l’eau ».

Les danses de l’eau le harán viajar a un mundo imaginario donde el agua, la luz y la música se funden armoniosamente. Un espectáculo gratuito y abierto a todos, para compartir con la familia y los amigos.

Vengan todos

Haben Sie Lust, das Jahr mit Glanz und Gloria zu beenden? Verpassen Sie nicht Les Féeries de fin d’année in Trouville-sur-Mer!

Am Samstag, den 30. Dezember, können Sie von 18:00 bis 18:30 Uhr ein Fontänenspektakel rund um das Freibad « Les dansees de l’eau » (Wassertänze) bewundern.

Die Wassertänze entführen Sie in eine Fantasiewelt, in der Wasser, Licht und Musik harmonisch miteinander verschmelzen. Ein kostenloses Spektakel für alle, das Sie mit der Familie oder mit Freunden genießen können.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité