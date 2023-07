CONCERT KATSINA Piscine extérieure Trouville-sur-Mer, 18 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rendez-vous le 18 août pour un concert de Katsina à la piscine extérieure de Trouville-sur-Mer !

Gratuit !.

2023-08-18 21:00:00

Piscine extérieure

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us on August 18 for a Katsina concert at the Trouville-sur-Mer outdoor pool!

Free of charge!

Únase a nosotros el 18 de agosto para asistir a un concierto de Katsina en la piscina al aire libre de Trouville-sur-Mer

La entrada es gratuita

Treffen Sie sich am 18. August zu einem Konzert von Katsina im Freibad von Trouville-sur-Mer!

Kostenlos!

