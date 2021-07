Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach, Moselle PISCINE EN FÊTE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

PISCINE EN FÊTE Freyming-Merlebach, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Freyming-Merlebach. PISCINE EN FÊTE 2021-07-10 10:00:00 – 2021-07-10 22:00:00 Rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss

Freyming-Merlebach Moselle 2.5 EUR De nombreuses animations et petite restauration durant tout le week-end. Élection de la plus belle voix d’Aquagliss le samedi. Nombreuses animations : jardin d’enfants, cours de gym aquatique, structures gonflables, Bubble-Foot, ballons humains, démonstration de danses, trampoline, boxe, judo et taekwondo, … Tarif unique : 2,50 € et tarif Espace Bien Etre : 10 €. Entrée limitée à 1000 personnes sans pass sanitaire. +33 3 87 00 22 90 http://www.aquaglissfm.com/ Complexe Aquagliss dernière mise à jour : 2021-06-25 par

