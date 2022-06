PISCINE EN FÊTE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

PISCINE EN FÊTE Freyming-Merlebach, 9 juillet 2022, Freyming-Merlebach. PISCINE EN FÊTE

Complexe nautique Aquagliss Rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach Moselle OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH Rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss

2022-07-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-10

Rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss

Freyming-Merlebach

Moselle Freyming-Merlebach 3 EUR De nombreuses animations et petite restauration durant tout le week-end. Venez participer à l’Aquachallenge avec des épreuves de 16h à 20h ! Nombreuses animations : jardin d’enfants, chasse au trésor sous-marine, cours de gym aquatique, structures gonflables, ballons humains, démonstration de danses, trampoline, boxe, … Tarif unique : 3 € et tarif Espace Bien Etre : 12 €.. Bassins ouverts jusqu’à 20h et le samedi 9 juillet bassins extérieurs ouverts jusqu’à 22h. +33 3 87 00 22 90 http://www.aquaglissfm.com/ Complexe Aquagliss

Rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2022-06-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

Détails Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse Freyming-Merlebach Moselle OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH Rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss Ville Freyming-Merlebach lieuville Rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

PISCINE EN FÊTE Freyming-Merlebach 2022-07-09 was last modified: by PISCINE EN FÊTE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 9 juillet 2022 Complexe nautique Aquagliss Rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach Moselle OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

Freyming-Merlebach Moselle