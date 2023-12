Soirée Aqua Night Fever – Années 80 à la piscine du Triolo Piscine du Triolo Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-01-26T18:00:00+01:00 – 2024-01-26T20:30:00+01:00 La piscine du Triolo organise une soirée d’animations vendredi 26 janvier 2024 de 18h à 20h30. Au programme : Aquagym géant – Animation musicale – Ambiance sonore –

Dress code Années 80 : couleurs, paillettes, fluo …. sortez vos accessoires ! Tarif unique : 3,50€

Piscine du Triolo
Rue de la Tradition 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France
03 28 80 00 47
https://www.villeneuvedascq.fr/piscine.html

