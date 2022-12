Bonjour l’hiver : après-midi scandinave à la piscine du Triolo Piscine du Triolo Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Bonjour l’hiver : après-midi scandinave à la piscine du Triolo Piscine du Triolo, 21 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Bonjour l’hiver : après-midi scandinave à la piscine du Triolo Mercredi 21 décembre, 14h00 Piscine du Triolo

Tarifs piscine habituels

Mercredi 21 décembre 2022 de 14h à 17h, la piscine du Triolo propose un après-midi scandinave avec des animations pour toute la famille ! Piscine du Triolo Rue de la Tradition 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

03 28 80 00 47 https://www.villeneuvedascq.fr/piscine.html Mercredi 21 décembre 2022 de 14h à 17h, la piscine du Triolo propose un après-midi scandinave avec des animations pour toute la famille ! Au programme : Parcours aquatique avec structures gonflables

Baptêmes de plongée à partir de 8 ans (autorisation parentale obligatoire)

Goûter d’hiver Sur réservation Initiation au sauna à partir de 8 ans (accompagné d’un adulte)

Heure du conte spéciale vacances d’hiver de 15h à 16h : des histoires à écouter en famille – en partenariat avec la médiathèhque Tarifs piscine habituels Renseignements et réservations : Piscine du Triolo

Rue de la Tradition 56650 Villeneuve d’Ascq

Tél. 03 28 80 00 47

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T14:00:00+01:00

2022-12-21T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Piscine du Triolo Adresse Rue de la Tradition 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Piscine du Triolo Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Piscine du Triolo Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Bonjour l’hiver : après-midi scandinave à la piscine du Triolo Piscine du Triolo 2022-12-21 was last modified: by Bonjour l’hiver : après-midi scandinave à la piscine du Triolo Piscine du Triolo Piscine du Triolo 21 décembre 2022 Piscine du Triolo Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord