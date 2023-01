Journée portes ouvertes Piscine du Lac Piscine du lac Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis

Voir https://lespiscinesdemontargis.fr/

La piscine du Lac vous accueille à sa journée Portes Ouvertes, à l’occasion de la mise en place de son Opération Détox sur tout le mois de janvier. Cette journée est en partenariat avec les Journée… Piscine du lac 1 Rue des Closiers, Montargis Montargis La piscine du Lac vous accueille à sa journée Portes Ouvertes à l’occasion de la mise en place de son Opération Détox sur tout le mois de janvier. Cette journée est en partenariat avec les Journées du Sport et sera totalement gratuite (places limitées et sur inscription).

Venez découvrir nos différents ateliers tout au long de cette matinée. Nous vous proposerons des visites de la piscine, la présence d’associations avec leurs stands et 3 séances d’aquasports gratuites…

