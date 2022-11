Soirée Zen Piscine du lac Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Soirée Zen Piscine du lac, 30 novembre 2022, Montargis. Soirée Zen Mercredi 30 novembre, 19h00 Piscine du lac La soirée Zen, une bulle de bien-être le temps d’une soirée… Venez découvrir les différents ateliers sur la soirée au bord des bassins et dans la smiling box Piscine du lac 1 Rue des Closiers, Montargis Montargis Aromathérapie, Agoa, yoga, massages, shiatsu… Toutes ces animations seront au service de votre Bien-être, pour un moment de détente unique.

Venez également à la rencontre des exposants qui vous proposeront leurs produits et vous feront découvrir leurs univers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-30T19:00:00+01:00

2022-11-30T22:00:00+01:00 ©Piscine du Lac

