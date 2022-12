Soirée Zen Piscine du Fort Aquazena Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Soirée Zen Piscine du Fort Aquazena, 6 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. Soirée Zen Vendredi 6 janvier 2023, 20h30 Piscine du Fort Aquazena

8€ Abonnés 12€ Non Abonnés

Profitez d’une soirée détente à la piscine Aquazena Piscine du Fort Aquazena 140-144 promenade du Verger 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Soirée AquaZen de 20h30 à 22h30 aux l’espaces aquatique et bien-être de la piscine Aquazena Au programme : 2 cours d’Aquasophrologie (45 mn) – Sur inscription à l’accueil – Places limitées

Massages

Accès au Sauna/Hammam

Buffet + Tisane à volonté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T20:30:00+01:00

2023-01-06T22:30:00+01:00 @villed’IssylesMoulineaux

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Piscine du Fort Aquazena Adresse 140-144 promenade du Verger 92130 Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Piscine du Fort Aquazena Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Piscine du Fort Aquazena Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Soirée Zen Piscine du Fort Aquazena 2023-01-06 was last modified: by Soirée Zen Piscine du Fort Aquazena Piscine du Fort Aquazena 6 janvier 2023 Issy-les-Moulineaux Piscine du Fort Aquazena Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine