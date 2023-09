Abysse Sein’Vestit – dans le cadre de Octobre Rose Piscine des Weppes Herlies Catégories d’Évènement: Herlies

Nord Abysse Sein’Vestit – dans le cadre de Octobre Rose Piscine des Weppes Herlies, 15 octobre 2023, Herlies. Abysse Sein’Vestit – dans le cadre de Octobre Rose Dimanche 15 octobre, 14h00 Piscine des Weppes Sur inscription – 5 € hors entrée à la piscine L’ensemble des dons sera reversé à l’association « Mes Amis mes Amours » de Prémesques. L’objectif de cette association est d’aider les femmes touchées dans leur féminité par le cancer en particulier celui du sein, en les aidant à financer prothèses capillaires, vêtements spécialisés… Soyez nombreux à participer. organisés par le club Abysse plongée en partenariat avec la piscine des Weppes d’Herlies, Piscine des Weppes Herlies Herlies 59134 Nord [{« type »: « link », « value »: « https://www.payasso.fr/abysse-plongee/abysse-seinsvestit »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

