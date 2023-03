Les mystères de Pâques à la piscine Piscine des Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Les mystères de Pâques à la piscine Piscine des Jacobins, 12 avril 2023, Fleury-les-Aubrais. Les mystères de Pâques à la piscine Mercredi 12 avril, 16h00 Piscine des Jacobins Tarification habituelle Au programme, des animations pour les enfants avec :

– La chasse aux trésors (des énigmes seront à résoudre),

– L’accès à la structure gonflable dans la piscine, Les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte

Tarification habituelle Piscine des Jacobins 38 rue du Onze-novembre, Fleury ls Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 73 52 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 73 52 32 »}] Piscine couverte Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T16:00:00+02:00 – 2023-04-12T19:15:00+02:00

2023-04-12T16:00:00+02:00 – 2023-04-12T19:15:00+02:00 Pâques Piscine Service communication Fleury-les-Aubrais

