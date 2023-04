Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Baptêmes de plongée Piscine des Gayeulles, 17 avril 2023, Rennes. Baptêmes de plongée Lundi 17 avril, 20h00 Piscine des Gayeulles Gratuit 20 places maximum.

Inscription obligatoire sur le site « mon espace siuaps ».

Matériel fourni par le SIUAPS.

Arrivée échelonnée entre 20h et 21h

Inscription sur le site « mon espace SIUAPS » à partir du 1er décembre à 12h. Piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles Rennes 35703 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-04-17T20:00:00+02:00 – 2023-04-17T22:00:00+02:00

