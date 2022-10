Animation Rugby Subaquatique Piscine des Gayeulles Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Animation Rugby Subaquatique Piscine des Gayeulles, 12 décembre 2022, Rennes. Animation Rugby Subaquatique Lundi 12 décembre, 18h00 Piscine des Gayeulles

Gratuit

Réservé aux apnéistes, ayant participé aux cours du SIUAPS ou bon nageurs. Piscine des Gayeulles 15 avenue des Gayeulles Maurepas – Patton Rennes 35703 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:raphael.lecam@univ-rennes2.fr »}] Le rugby subaquatique est un sport collectif aquatique opposant deux équipes de six joueurs. Ce sport se joue en apnée avec palmes, masque et tuba.

Inscriptions auprès de Raphaël Lecam : raphael.lecam@univ-rennes2.fr ou sur le site « mon espace SIUAPS »

