Animations piscine Piscine des Collines Châteauneuf-de-Galaure, 5 août 2023, Châteauneuf-de-Galaure.

Châteauneuf-de-Galaure,Drôme

Initiation à la plongée. Animation incluse dans le prix de l’entrée..

2023-08-05 14:00:00 fin : 2023-08-05 18:00:00. .

Piscine des Collines

Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Introduction to diving. Entertainment included in the price of admission.

Introducción al buceo. Entretenimiento incluido en el precio de la entrada.

Einführung in das Tauchen. Animation im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche