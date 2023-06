Résidence artistique en piscine : ouverture Piscine des Amiraux Paris, 23 juin 2023, Paris.

Résidence artistique en piscine : ouverture Vendredi 23 juin, 11h30 Piscine des Amiraux Tarif : prix d’une entrée piscine

À l’occasion de la Journée Olympique et Paralympique, découvrez une exposition sur les coulisses de la piscine des Amiraux. Maillot et lunettes de bain indispensables !

Depuis janvier 2023, le collectif Le printemps du machiniste est en résidence de création à la piscine des Amiraux dans le 18e arrondissement de Paris. C’est dans cet élégant écrin Art Nouveau que l’équipe artistique prépare son prochain spectacle Dans mon foutu zoo (titre provisoire). À travers l’approche de la natation synchronisée, de l’apnée, le collectif questionne : l’épuisement et le repli sur soi. Une exploration qui se passe dans l’eau tant pour expérimenter la frontière entre l’animé et l’inanimé, le rapport entre la marionnettiste et sa marionnette.

De 11 h 30 à 13 h 30, vous êtes attendus pour découvrir une exposition de Cynthia Charpentreau sur les coulisses d’une piscine et pour répondre aux questions immergées, maillot et lunettes de bain indispensables !

Cette résidence est coordonnée par le Mouffetard–Centre national de la Marionnette dans le cadre de l’appel à projet 2022 « Artistes et Sportifs associés » de la Ville de Paris – Département de la Seine-Saint-Denis et de l’Olympiade Culturelle.

Piscine des Amiraux 6 Rue Hermann-Lachapelle 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T11:30:00+02:00 – 2023-06-23T13:30:00+02:00

2023-06-23T11:30:00+02:00 – 2023-06-23T13:30:00+02:00

© Cybnthia Charpentreau