date test Piscine Denis Diderot Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime date test Piscine Denis Diderot Rouen, 16 juillet 2023, Rouen. date test Dimanche 16 juillet, 10h00 Piscine Denis Diderot Piscine Denis Diderot 114 boulevard de l’Europe Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-16T14:00:00+02:00

2023-07-16T10:00:00+02:00 – 2023-07-16T14:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Piscine Denis Diderot Adresse 114 boulevard de l'Europe Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Piscine Denis Diderot Rouen

Piscine Denis Diderot Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/