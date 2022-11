Animation Aquatraining Piscine de Villejean Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Animation Aquatraining Piscine de Villejean, 14 décembre 2022, Rennes. Animation Aquatraining Mercredi 14 décembre, 12h00 Piscine de Villejean

gratuit, ouvert à toutes et tous.

Circuit training en piscine

L'aquatraining vous connaissez?

Une séance cardio, rythmée et de renforcement musculaire en milieu aquatique.

2 créneaux possible : – 12h à 12h45

– 12h45 à 13h30

Maillot et bonnet de bain obligatoire.

Inscription obligatoire (15 places) sur le site « Mon espace SIUAPS » à partir du 1er décembre à midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T12:00:00+01:00

2022-12-14T13:30:00+01:00

