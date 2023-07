Aquagym à la piscine PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Saint-Aubin-le-Cloud, 7 août 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Tous les lundis de juillet aout

Cours d’aquagym à la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud, encadré par du personnel formé

Cours collectif de renforcement cardiovasculaire et musculaire

Sur inscription à l’accueil : 05 49 95 35 52 ou 05 49 71 08 90.

2023-08-07 fin : 2023-08-07 11:45:00. .

PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Rue de la Piscine

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every Monday in July and August

Aquagym classes at the Saint-Aubin-le-Cloud swimming pool, supervised by trained staff

Group cardiovascular and muscle-strengthening classes

Registration at reception: 05 49 95 35 52 or 05 49 71 08 90

Todos los lunes de julio y agosto

Clases de Aquagym en la piscina de Saint-Aubin-le-Cloud, supervisadas por personal cualificado

Clases colectivas cardiovasculares y de refuerzo muscular

Inscripciones en recepción: 05 49 95 35 52 o 05 49 71 08 90

Jeden Montag im Juli und August

Wassergymnastikkurs im Schwimmbad von Saint-Aubin-le-Cloud, betreut von geschultem Personal

Gruppenkurs zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und der Muskeln

Nach Anmeldung an der Rezeption: 05 49 95 35 52 oder 05 49 71 08 90

Mise à jour le 2023-07-06 par CC Parthenay Gâtine