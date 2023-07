Structure gonflable sur la piscine extérieure PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Saint-Aubin-le-Cloud, 29 juillet 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Tout l’été : le mercredi et le samedi (jusqu’au samedi 2 septembre 2023 inclus)

Structure gonflable sur le bassin extérieur de la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud

Tarif habituel.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 19:00:00. .

PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Rue de la Piscine

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



All summer: Wednesdays and Saturdays (up to and including Saturday, September 2, 2023)

Inflatable structure on the outdoor pool of the Saint-Aubin-le-Cloud swimming pool

Regular rates

Todo el verano: miércoles y sábados (hasta el sábado 2 de septiembre de 2023 inclusive)

Estructura hinchable en la piscina exterior de la piscina de Saint-Aubin-le-Cloud

Tarifa habitual

Den ganzen Sommer über: mittwochs und samstags (bis einschließlich Samstag, den 2. September 2023)

Aufblasbare Struktur auf dem Außenbecken des Schwimmbads in Saint-Aubin-le-Cloud

Üblicher Tarif

Mise à jour le 2023-07-07 par CC Parthenay Gâtine