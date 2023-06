Les Saint-Aubinades à la piscine PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Saint-Aubin-le-Cloud, 1 juillet 2023, Saint-Aubin-le-Cloud.

Saint-Aubin-le-Cloud,Deux-Sèvres

Entrée gratuite à la piscine communautaire pour les enfants (jusqu’à 18 ans) pour l’évènement des Saint-Aubinades de la ville, avec mise en place de la structure gonflable dans le bassin extérieur.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 19:00:00. .

PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Rue de la Piscine

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Free admission to the community pool for children (under 18) for the town’s Saint-Aubinades event, with the inflatable structure set up in the outdoor pool

Entrada gratuita a la piscina municipal para los niños (menores de 18 años) con motivo de la manifestación Saint-Aubinades de la ciudad, con la estructura hinchable instalada en la piscina exterior

Freier Eintritt in das Gemeinschaftspool für Kinder (bis 18 Jahre) für die Veranstaltung « Saint-Aubinades » der Stadt, mit Aufbau der Hüpfburg im Außenbecken

Mise à jour le 2023-06-08 par CC Parthenay Gâtine