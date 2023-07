Exposition : C’est mon patrimoine : la piscine rêvée des enfants Piscine de Marville – Parc départemental des sports de Marville Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis.

Exposition : C'est mon patrimoine : la piscine rêvée des enfants Samedi 16 septembre

Pendant les vacances scolaires, un groupe d’enfants de La Courneuve et de Saint-Denis a été sensibilisé à l’histoire et au patrimoine sportif du Parc des sports de Marville ainsi qu’aux métiers de l’architecture. Par le biais de maquettes, dessins, photographies et enregistrements, ils et elles nous font découvrir leurs idées, souhaits et rêves pour l’avenir de cette piscine inaugurée en 1975 avec une façade encadrée par un bas-relief monumental en béton blanc du sculpteur et graveur Paul Chériau.

Un projet initié par Atelier des P’tits Archis, en partenariat avec le service du patrimoine culturel du Département de la Seine-Saint-Denis. Il a reçu le soutien de la DRAC Île-de-France dans le cadre de l’opération C’est mon Patrimoine !.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

