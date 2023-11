le téléthon s’invite à la piscine de Lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Vienne le téléthon s’invite à la piscine de Lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître, 25 novembre 2023, Lencloître. le téléthon s’invite à la piscine de Lencloitre Samedi 25 novembre, 15h00 Piscine de Lencloître don financier libre ou tarif habituel Samedi 25 novembre, de 15h à 17h15, en échange d’un don financier, profitez d’un accès libre aux animations ( aquabike, aquagym ou nage avec palme ).

Et le goûter vous est offert !

Pour les nageurs à partir de 16 ans – réservation est obligatoire.

Rendez-vous à l’accueil de la piscine de Lencloître ou au 05 20 36 52 Plus d’infos

Cet événement est organisé en partenariat avec le comité des fêtes de la ville de Lencloître.

► Accéder à la page de la piscine de Lencloître (nouvelle page)​​​​​​​ Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 36 52 https://www.grand-chatellerault.fr/sport/piscines/piscine-de-lencloitre [{« type »: « phone », « value »: « 0549203652 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:15:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:15:00+01:00 téléthon Détails Catégories d’Évènement: Lencloître, Vienne Autres Lieu Piscine de Lencloître Adresse 14 rue Saint Exupéry – 86140 Lencloître Ville Lencloître Departement Vienne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Piscine de Lencloître Lencloître latitude longitude 46.816388;0.332485

Piscine de Lencloître Lencloître Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lencloitre/