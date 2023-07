Après-midi jeux à la piscine de Castelnau-Montratier Piscine de Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 25 juillet 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

Après-midi Jeux à la piscine intercommunale à Castelnau Montratier, en partenariat avec la ludothèque Jeux et Compagnie..

2023-07-25 14:00:00 fin : 2023-07-25 19:00:00. EUR.

Piscine de Castelnau-Montratier

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



Games afternoon at the Castelnau Montratier intercommunal swimming pool, in partnership with the games library Jeux et Compagnie.

Tarde de juegos en la piscina intermunicipal de Castelnau Montratier, en colaboración con la ludoteca Jeux et Compagnie.

Spielenachmittag im interkommunalen Schwimmbad in Castelnau Montratier, in Zusammenarbeit mit der Ludothek Jeux et Compagnie.

