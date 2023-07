Lecture à la piscine Piscine de Bonneui-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne Catégories d’Évènement: Bonneuil-sur-Marne

Lecture à la piscine
21 juillet – 25 août, les vendredis
Piscine de Bonneui-sur-Marne

Entre deux plongeons dans la piscine, laissez vos enfants lire des livres amenés par les bibliothécaires de Bonneuil-sur-Marne. Rendez-vous sur la pelouse !

2 voie paul eluard 94380 Bonneuil-sur-Marne

2023-07-21T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

