Cet évènement est passé Concert Guinguette Piscine de Bonneui-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne Catégories d’Évènement: Bonneuil-sur-Marne

Val-de-Marne Concert Guinguette Piscine de Bonneui-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne, 6 juillet 2023, Bonneuil-sur-Marne. Concert Guinguette Jeudi 6 juillet, 16h00 Piscine de Bonneui-sur-Marne Tout public Piscine de Bonneui-sur-Marne 2 voie paul eluard 94380 Bonneuil-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne 94380 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T16:00:00+02:00 – 2023-07-06T19:30:00+02:00

2023-07-06T16:00:00+02:00 – 2023-07-06T19:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bonneuil-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Piscine de Bonneui-sur-Marne Adresse 2 voie paul eluard 94380 Bonneuil-sur-Marne Ville Bonneuil-sur-Marne Departement Val-de-Marne Lieu Ville Piscine de Bonneui-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne

Piscine de Bonneui-sur-Marne Bonneuil-sur-Marne Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-sur-marne/