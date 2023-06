Ouverture de la piscine d’Auterive Piscine d’Auterive Auterive Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Ouverture de la piscine d’Auterive Piscine d’Auterive Auterive, 8 juillet 2023, Auterive. Ouverture de la piscine d’Auterive 8 juillet – 30 août Piscine d’Auterive Piscine extérieure, ouverte tous les ans en juillet-août (juin réservé aux scolaires) Avec ses 3 bassins dont une pataugeoire, la piscine municipale vous l’accueille l’été de 13h30 à 19h, du lundi au dimanche, jours fériés inclus (fermé les vendredis pour l’entretien). Attention, les enfants de moins de 10 ans non accompagnés se verront refuser le droit d’entrée. Infos pratiques : Adresse : allée du ramier, 31190 Auterive Tarifs : – adulte 2.50€ – enfant 1.60€ (gratuit pour les moins de 7 ans) – groupe 1€/pers (10 personnes minimum) Renseignements sur les cours de natation auprès du service des sports de la ville d’Auterive au 05 61 50 27 90 Piscine d’Auterive allée du ramier, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 50 27 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

