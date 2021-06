Roubaix Piscine Danielle Lesaffre Nord, Roubaix Piscine Danielle Lesaffre Piscine Danielle Lesaffre Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Un moment parent-enfant. À partir du 9 juin jusqu’au 13 juillet Bébés nageurs le samedi matin pour les 0-4 ans de 9h à 10h30 Sur réservation : 03 20 75 61 72, payant 59 € pour 10 séances (chèques activités acceptés). 42 rue Dupuy de Lôme La baignade libre reste accessible aux enfants à partir de l’âge de 2 ans avec l’accompagnement d’un adulte dans l’eau obligatoire jusqu’à l’âge de 10 ans.

Sur réservation – payant 59 € pour 10 séances (chèques activités acceptés).

2021-06-12T09:00:00 2021-06-12T10:30:00;2021-06-19T09:00:00 2021-06-19T10:30:00;2021-06-26T09:00:00 2021-06-26T10:30:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T10:30:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T10:30:00

