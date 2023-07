Théâtre à l’eau Piscine Corbeilles-en-Gâtinais, 17 septembre 2023, Corbeilles-en-Gâtinais.

Théâtre à l’eau Dimanche 17 septembre, 10h30 Piscine

Oui. Vous l’avez bien compris. C’est bien un spectacle à la piscine, dans la piscine. C’est la piscine et c’est du théâtre. Comédiens et spectateurs dans l’eau. C’est une piscine tout ce qu’il y a de plus classique. Avec son personnel, son réglement, ses habitudes. Mais ce n’est pas une piscine normale…

Piscine Rue du Puits-de-Chiard, 45490 Corbeilles Corbeilles-en-Gâtinais 45490 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 26 04 05 https://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/ Une pièce de théâtre dans une piscine?

Mais oui c’est possible. Ca commence du guichet, en passant par les vestiaires et les bassins. Une histoire rocambolesque qui met à contribution les spectateurs baigneurs. La piscine devient folle ! Spectacle de 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

@ Theatre des minuits