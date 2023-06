Partir en Livre à la piscine Piscine Communautaire Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre Partir en Livre à la piscine Piscine Communautaire Vic-en-Bigorre, 6 juillet 2023, Vic-en-Bigorre. Partir en Livre à la piscine 6 juillet – 28 août Piscine Communautaire Gratuit Du 6 juillet au 29 août, la médiathèque installe un point lecture à la piscine Louis Fourcade à Vic-en-Bigorre, à bord du bibliobus mis à disposition par la Médiathèque départementale.

Ouverture de 14h à 18h du lundi au samedi. Piscine Communautaire Avenue de Pau, 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T14:00:00+02:00 – 2023-07-06T18:00:00+02:00

2023-08-28T14:00:00+02:00 – 2023-08-28T18:00:00+02:00 CNL Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Piscine Communautaire Adresse Avenue de Pau, 65500 Vic-en-Bigorre Ville Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Piscine Communautaire Vic-en-Bigorre

Piscine Communautaire Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vic-en-bigorre/

Partir en Livre à la piscine Piscine Communautaire Vic-en-Bigorre 2023-07-06 was last modified: by Partir en Livre à la piscine Piscine Communautaire Vic-en-Bigorre Piscine Communautaire Vic-en-Bigorre 6 juillet 2023