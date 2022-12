Jeux aquatiques à la piscine Chapou Piscine Chapou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Jeux aquatiques à la piscine Chapou Piscine Chapou, 8 juillet 2023, Toulouse. Jeux aquatiques à la piscine Chapou 8 et 9 juillet 2023 Piscine Chapou

L’accès aux jeux aquatiques est compris dans le prix d’entrée à la piscine.

Chaque mois, un ensemble de jeux aquatiques gonflables, à destination familiale, fait escale dans une piscine de Toulouse. Rendez-vous samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023 à la piscine Chapou. Piscine Chapou 1, rue Saunière, 31300 Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/sites/toulouse-fr/files/2022-07/consignes_de_securite_jeux_gonflables.pdf »}] Chaque mois, un ensemble de jeux aquatiques gonflables, à destination familiale, fait escale dans une piscine de Toulouse.

Le rendez-vous est donné le week-end ou pendant les vacances pour permettre aux familles d’en profiter pleinement avec des horaires d’accueil adaptés.

Au lendemain de cette séquence de jeux aquatiques, la piscine reste fermée au public jusqu’à 12h, le temps de démonter la structure. Les jeux aquatiques La structure gonflable de 34 mètres de long est composée de : une plateforme d’accès avec une petite échelle

une double vague glissante pour l’agilité

un rondin pour l’équilibre

une ligne de sauts

un pont à traverser sans tomber

de petites marches pour le repos avant l’ascension vers un toboggan en fin de parcours Le tout est placé sous la surveillance particulière d’un maître nageur.

Avis à ceux qui aiment nager en eau calme : l’accès aux lignes d’eau préservées de part et d’autre de la structure risque d’être perturbé.

Dans certaines piscines, aucune ligne d’eau ne peut être préservée en présence des jeux aquatiques.

Consultez les consignes de sécurité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00

2023-07-09T17:00:00+02:00

