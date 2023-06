Journée O’child Piscine Aquazena Issy-les-Moulineaux, 3 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

Journée O’child Samedi 3 juin, 10h00 Piscine Aquazena

Journée O’Child

Venez profiter d’une journée entièrement dédiée aux enfants. Le samedi 3 juin, la piscine AquaZena sera entièrement aménagée pour les enfants !

Château gonflable, buffet avec crêpe, boissons et douceur servies sur place

Piscine Aquazena 140-144 Promenade du Verger, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 29 93 70 http://www.vert-marine.com/aquazena-issy-les-moulineaux-92/ https://www.facebook.com/aquazena [{« type »: « link », « value »: « http://www.aquazena-issy.fr »}] Sur une surface de plus de 2 000 m², elle accueille un grand bassin de 25 mètres, un autre de 12 mètres avec fond amovible afin de démultiplier les usages et une pataugeoire pour les plus petits. Des espaces sont dédiés au fitness avec une salle de cours collectif et une salle accueillant 16 appareils de cardio et de musculation. Et aussi deux terrains de squash.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00