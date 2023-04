Rencontre avec Fleur Babin Piscine Aquabaule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Rencontre avec Fleur Babin Piscine Aquabaule, 27 avril 2023, La baule. Rencontre avec Fleur Babin Jeudi 27 avril, 16h00, 19h00 Piscine Aquabaule Rencontre avec Fleur Babin, vice-championne du monde Voile

Programme:

– Présentation du projet de Fleur Babin

– « En route vers les JO »

– Temps d’échange et gouter » Piscine Aquabaule Avenue George Sand 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 15 45 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontre-avec-fleur-babin-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T16:00:00+02:00 – 2023-04-27T17:30:00+02:00

2023-04-27T19:00:00+02:00 – 2023-04-27T20:30:00+02:00 LOISIRS SPORT

