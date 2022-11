Nocturnes Aquabaule – à la lueur des bougies Piscine Aquabaule La baule Catégories d’évènement: La baule

Nocturnes Aquabaule – à la lueur des bougies 8 – 29 novembre Piscine Aquabaule, La baule « Mois du bien-être » avec les Nocturnes à la lueur des bougies Entrée au tarif habituel, sans réservation. Piscine Aquabaule Avenue George Sand 44500 La baule Loire-Atlantique

2022-11-08T18:00:00+01:00

2022-11-29T20:45:00+01:00

