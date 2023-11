[Sport] Familiarisation, apprentissage et perfectionnement aquatique Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Catégories d’Évènement: Avranches

Manche [Sport] Familiarisation, apprentissage et perfectionnement aquatique Piscine Aqua baie à Avranches Avranches, 5 décembre 2023, Avranches. [Sport] Familiarisation, apprentissage et perfectionnement aquatique 5 décembre 2023 – 20 mars 2024 Piscine Aqua baie à Avranches Inscription dès le 23 octobre en caisse, sur les heures d’ouvertures. Bonnet obligatoire. Tarifs : les 10 séances 84€ (sauf le perfectionnement adulte à l’année 167€).

Horaires : voir le détail sur l’affiche ou par téléphone.

Test obligatoire sur les horaires publics pour catégorisation : familiarisation/ apprentissage ou perfectionnement. Piscine Aqua baie à Avranches Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches 50300 Avranches Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 58 07 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T17:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:30:00+01:00

2024-03-20T15:30:00+01:00 – 2024-03-20T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Piscine Aqua baie à Avranches Adresse Rue Guy de Maupassant à Avranches Ville Avranches Departement Manche Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Piscine Aqua baie à Avranches Avranches latitude longitude 48.68149;-1.357251

Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/