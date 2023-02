[Détente] Soirée Aquazen Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Catégories d’Évènement: Avranches

[Détente] Soirée Aquazen Vendredi 10 mars, 17h00 Piscine Aqua baie à Avranches

Sur inscription. À partir de 16 ans. 7.50€ la soirée. Paiement en caisse aux horaires d’ouverture au public.

Deux activités et un moment de détente au choix Piscine Aqua baie à Avranches Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches Avranches 50300 Manche Normandie ACTIVITÉS : Aquagym douce | Pilates hors de l’eau | Aqua sophrologie MOMENTS DE DÉTENTE (selon les places disponibles) :

Cours collectifs sur le thème du visage-mains et oreilles (Réflexologue Charlène)

Séance de découverte sur la réflexologie plantaire (Réflexologue Laura)

Tui Na assis et réflexologie plantaire (Réflexologue Catherine)

Massage des mains 10 min ou du visage 15 min (Secrets de beauté by Auréline)

Stand de LILIE COUSETTE et ses créations éco-responsables pour petits et grands dont des miroirs gravés personnalisables.

SAUNA | HAMMAM | ESPACE TISANERIE Prévoir :

• une serviette pour le bord du bassin

• un gobelet pour l’espace tisanerie

• une tenue pour l’activité « Pilate hors de l’eau » si vous ne souhaitez pas être en maillot de bain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T17:00:00+01:00

2023-03-10T19:00:00+01:00

