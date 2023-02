[Sport] Carnaval à la piscine Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Catégories d’Évènement: Avranches

[Sport] Carnaval à la piscine Piscine Aqua baie à Avranches, 15 février 2023, Avranches. [Sport] Carnaval à la piscine Mercredi 15 février, 14h30 Piscine Aqua baie à Avranches

Tarif entrée classique

Seul ou en famille & adapté à tous Piscine Aqua baie à Avranches Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches Avranches 50300 Manche Normandie * Parcours avec tapis, toboggan dans les bassins

* Parcours du combattant dans le grand bassin

* Stand photo pour le concours de déguisement avec récompense (entrées à gagner) pour les 3 meilleurs de chaque catégorie (enfant/adulte/famille)

* Défilé déguisé autour du bassin à 16h (un appel micro sera fait 15 min avant afin que ceux qui sont dans l’eau puisse retourner se déguiser)

* Swim and training de 17h30 à 18h30. A partir de 16 ans.

* 2 lignes d’eau pour les nageurs

* Sauna hammam ouvert à partir de 18 ans

Le tout en musique et animé par l’équipe de maître nageur !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T14:30:00+01:00

2023-02-15T19:00:00+01:00

