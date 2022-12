[Sport] Stage multi-activités et parcours ludique Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

À la séance 7,50€, à la semaine 30€. Pas besoin d’inscription au préalable.

Animations pendant les vacances de décembre ! Piscine Aqua baie à Avranches Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches Avranches 50300 Manche Normandie Au programme du stage multi-activités (à partir de 16 ans) :

LUNDI : Aquagym

MARDI : Initiation sauvetage aquatique

MERCREDI : Perfectionnement natation

JEUDI : Swim and training (natation et renforcement musculaire) Parcours ludique pour les jeunes :

Mercredi 28 décembre de 14h30 à 17h

