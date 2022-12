[Concours] Noël à la piscine Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

[Concours] Noël à la piscine Piscine Aqua baie à Avranches, 1 décembre 2022, Avranches. [Concours] Noël à la piscine 1 – 23 décembre Piscine Aqua baie à Avranches Concours de dessins pour les enfants de 3 à 12 ans. Piscine Aqua baie à Avranches Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches Avranches 50300 Manche Normandie 3 catégories : 3-6 ans / 7-9 ans / 10-12 ans Dessins à déposer à l’accueil de la piscine. À gagner : des entrées pour Aqua baie ! Les 3 plus beaux dessins de chaque catégorie seront récompensés. Les gagnants seront annoncés la semaine de la rentrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T17:00:00+01:00

2022-12-23T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Piscine Aqua baie à Avranches Adresse Rue Guy de Maupassant à Avranches Avranches Ville Avranches Age minimum 3 Age maximum 12 lieuville Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Departement Manche

Piscine Aqua baie à Avranches Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

[Concours] Noël à la piscine Piscine Aqua baie à Avranches 2022-12-01 was last modified: by [Concours] Noël à la piscine Piscine Aqua baie à Avranches Piscine Aqua baie à Avranches 1 décembre 2022 Avranches Piscine Aqua baie à Avranches Avranches

Avranches Manche