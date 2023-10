Littérature & Piscine Yoga Piscine Adolphe Dumery Évaux-les-Bains, 24 octobre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Art de vivre et bien être. Un rendez-vous très HYGGE pour se faire du bien,

avec du Yoga dans l’eau… et des livres !

Pour adultes uniquement..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 15:00:00. EUR.

Piscine Adolphe Dumery Rue des Thermes

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Art of living and well-being. A very HYGGE appointment to do yourself good,

with yoga in water… and books!

For adults only.

Arte de vivir y bienestar. Una cita muy HIGGÉNEA para hacerse bien,

con yoga en el agua… ¡y libros!

Sólo para adultos.

Lebenskunst und Wohlbefinden. Ein sehr HYGGE-lastiger Termin, um sich etwas Gutes zu tun,

mit Yoga im Wasser… und Büchern!

Nur für Erwachsene.

