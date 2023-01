AquaNight Sevestre Piscine A. Sevestre Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

AquaNight Sevestre Piscine A. Sevestre, 20 janvier 2023, Issy-les-Moulineaux. AquaNight Sevestre Vendredi 20 janvier, 20h00 Piscine A. Sevestre

à partir de 15€ Abonnés et 20€ pour les Non Abonnés

Profitez d’une soirée spéciale Aquagym à la piscine A.Sevestre Piscine A. Sevestre 70 bd gallieni 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France Soirée AquaNight de 20h00 à 23h00 accès à l’espace aquatique et bien-être de la piscine Alfred Sevestre avec ambiance DJ. Au programme : 3 cours d’Aquagym (45 mn) – Sur inscription à l’accueil – Places limitées

Animation DJ platine,enceinte et jeux de lumière

Accès au Sauna/Hammam

Buffet 1 cours d’Aquagym : pour les 15€ abonnés – 20€ pour les non abonnés

2 cours d’Aquagym : pour les 20€ abonnés – 25€ pour les non abonnés

3 cours d’Aquagym : pour les 30€ abonnés – 35€ pour les non abonnés

Horaires des cours 20h – 21h – 22h Durée de la séance 45mn

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00 @villed’IssylesMoulineaux

Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Piscine A. Sevestre Adresse 70 bd gallieni 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Piscine A. Sevestre Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Piscine A. Sevestre Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

AquaNight Sevestre Piscine A. Sevestre 2023-01-20 was last modified: by AquaNight Sevestre Piscine A. Sevestre Piscine A. Sevestre 20 janvier 2023 Issy-les-Moulineaux Piscine A. Sevestre Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine