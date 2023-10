THÉ FOLK Pisciculture Lacroix-sur-Meuse, 12 novembre 2023, Lacroix-sur-Meuse.

Lacroix-sur-Meuse,Meuse

Rendez-vous à la pisciculture de Lacroix-Sur-Meuse pour des après-midi folk!

Après-midi animé par des danseurs de folk!

Entrée à 6€ : Pâtisserie et boisson sur place.

Renseignements et inscription : 06 09 89 24 30. Tout public

Dimanche 2023-11-12 14:30:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. 6 EUR.

Pisciculture Route de Seuzey

Lacroix-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est



See you at the fish farm of Lacroix-Sur-Meuse for folk afternoons!

Afternoon animated by folk dancers!

Entrance at 6€ : Pastry and drink on the spot.

Information and registration: 06 09 89 24 30

¡Nos vemos en la piscifactoría de Lacroix-Sur-Meuse para las tardes folclóricas!

¡Tarde con bailarines folclóricos!

¿Admisión a las 6? precio de la entrada: Bollería y bebidas in situ.

Información e inscripción: 06 09 89 24 30

Wir treffen uns in der Fischzucht von Lacroix-Sur-Meuse, um Folk-Nachmittage zu veranstalten!

Der Nachmittag wird von Folk-Tänzern gestaltet!

Der Eintritt kostet 6€: Gebäck und Getränke vor Ort.

Informationen und Anmeldung: 06 09 89 24 30

Mise à jour le 2023-10-18 par OT COEUR DE LORRAINE